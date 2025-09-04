Polícia prende homem que matou cachorro com golpe de faca no Amazonas

A Polícia prendeu em flagrante um homem de 24 anos por maus-tratos a animais com resultado morte, praticado contra um cachorro que foi golpeado com um facão. A prisão foi efetuada no bairro Igarapé da Roça, no município de Carauari.





Segundo a delegada Renata Viana, da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari, o crime ocorreu na madrugada de terça-feira, e a equipe policial tomou conhecimento do caso na manhã do mesmo dia. O autor desferiu diversos golpes de facão contra o animal.

“O crime chocou a população após várias fotos e vídeos do cachorro começarem a circular em grupos de redes sociais. Imediatamente após tomarmos conhecimento do fato, realizamos diligências ininterruptas para identificar o agressor, bem como a tutora do animal e as circunstâncias do caso”, relatou a delegada.

Ainda de acordo com Renata Viana, no fim da manhã de terça-feira, o homem foi localizado no bairro Igarapé da Roça, em Carauari. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

“A morte desse animal indignou o município, e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deu uma resposta rápida. Situações de maus-tratos contra animais não serão toleradas e serão investigadas com todo o rigor, visto que são seres indefesos e merecem especial proteção do Estado”, afirmou.

O homem foi autuado por maus-tratos a animais com resultado morte e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.