Polícia prende homem que matou morador de rua no Nova Esperança

A Polícia Civil em flagrante, Elton de Oliveira Maia, 39, pelo homicídio de um homem em situação de rua, cuja identidade e idade ainda não foram confirmadas. O crime aconteceu no mesmo dia da prisão, na rua Thomas Edson, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus.





De acordo com a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança, que flagraram o momento em que Elton, a bordo de um veículo, se aproximou da vítima, que caminhava pela via pública.

“O indivíduo efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, que foi a óbito no local. Assim que tomamos conhecimento do fato, iniciamos diligências e conseguimos identificar o carro utilizado pelo suspeito. No entanto, informações sobre a vítima, bem como a motivação do crime, ainda estão sendo investigadas”, relatou a delegada.

Ainda conforme a autoridade policial, em poucas horas, a equipe localizou o suspeito em sua residência, onde foi realizada a prisão em flagrante. Ele será submetido à audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.