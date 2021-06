Polícia prende integrantes de grupos criminosos com armas e munições, no São José

MANAUS – Policiais militares da 9ª e 30ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicom) prenderam seis homens com idades não informadas, dois deles sendo irmãos, respectivamente, ligados a grupos criminosos e foragidos da justiça, na tarde e noite de quarta-feira (16). Com eles apreenderam três armas de fogo e munições, na zona leste da capital.

As equipes da 9ª Cicom foram acionadas por volta das 18h50, pelo linha direta, com informações sobre um tiroteio no bairro São José. Diversas viaturas seguiram para o local, onde populares e moradores informaram que indivíduos em três veículos haviam efetuado disparos na direção de uma casa na rua das Palmeiras. Durante abordagem no endereço indicado, três indivíduos que estavam na casa saíram com as mãos para cima e não ofereceram resistência aos procedimentos policiais.

Questionados sobre a denúncia, os suspeitos informaram que seriam ex-integrantes de um grupo criminoso, e que os antigos comparsas teriam tentado matá-los no imóvel. Eles também revelaram que possuíam duas armas de fogo, usadas, segundo eles, para segurança pessoal.

Após as buscas, os policiais encontraram uma pistola tipo calibre 9mm, com carregador marca Star S.A. e numeração 181009; uma arma de fabricação caseira tipo calibre 28; 11 munições de 9mm intactas CBC NTA; duas munições 9mm CBC Luger intactas, e quatro munições de calibre 28, sendo duas percutidas e duas intactas.

Os três homens foram conduzidos, juntamente com as armas e munições apreendidas, para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde constatado que dois deles eram irmãos e foragidos da justiça, com mandados de prisão em aberto por homicídio.

Em outra ocorrência, por volta das 17h30, militares na viatura 6437 da 30ª Cicom efetuaram, após uma abordagem rotineira, a detenção de três indivíduos, sem idades informadas, em posse de uma arma de fogo, na rua Traíra, bairro Jorge Teixeira. Os policiais apreenderam, além do revólver calibre 38, com seis munições, o valor de R$ 10 em espécie. Os três suspeitos foram conduzidos para o 14° DIP.