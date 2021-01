Polícia prende irmão de suposto autor de feminicídio em posse de arma de fogo em Manacapuru

AMAZONAS – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), durante as buscas por um suspeito de cometer crime de feminicídio naquele município, prendeu em flagrante, na segunda-feira (18/01), às 11h30, o irmão dele, Railson Barbosa dos Santos, 19, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A prisão ocorreu em um sítio no Km 07 da estrada de Novo Airão (a 115 quilômetros da capital).

De acordo com o titular da DIP, delegado Rodrigo Torres, a equipe policial estava em diligência no sítio mencionado, à procura de Ramon Barbosa dos Santos, 21, apontado como autor de feminicídio contra sua atual companheira, Lucimara Sales da Silva, que tinha 27 anos, crime ocorrido na madrugada de segunda-feira, por volta das 1h, no ramal do Acajatuba, Km 68 da AM-070, quando realizou a prisão em flagrante de Railson.

“Tivemos conhecimento sobre o crime no mesmo dia, às 8h30, quando os familiares da vítima foram à delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência (BO). Em decorrência do registro, saímos em diligência até o sítio, na estrada de Novo Airão, onde supostamente Ramon estaria. No local, o suspeito avistou a viatura e fugiu para uma área de mata fechada. Na ocasião, encontramos no quarto de Railson, uma espingarda calibre 16, e o levamos à DIP para esclarecimentos”, disse o delegado.

Procedimentos – Durante procedimentos cabíveis na unidade policial de Manacapuru, Railson foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele permanece na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça. Ramon segue foragido e a polícia continua em diligências para localizá-lo.