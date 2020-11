Polícia prende jovem com drogas dentro de embarcação em Japurá

AMAZONAS – Policiais militares lotados no 4º Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus) efetuaram, na tarde de domingo (15/11), a prisão de um homem de 18 anos, passageiro de uma embarcação atracada no porto daquela cidade, que estava transportando drogas na bagagem.

De acordo com os militares do 4º GPM, por volta das 13h de hoje, as equipes em serviço foram informadas que havia ocorrido o embarque de uma quantidade de drogas na embarcação rápida do transporte fluvial denominada Glória de Deus I, atracada no porto do município.

No local, após os policiais comunicarem a abordagem ao comandante da embarcação, foram iniciadas buscas nas bagagens dos passageiros. Durante os procedimentos, foram encontrados, dentro da mala de um dos viajantes, substâncias com aspecto de entorpecentes, sendo 1 quilo com características de maconha; 500 gramas com aparência de cocaína; e mais 88 gramas com características de oxi.

O passageiro responsável pela bagagem, diante do flagrante, foi detido e encaminhado, juntamente com o material ilícito apreendido, à delegacia de polícia do município para os procedimentos legais de polícia judiciária.