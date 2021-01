Polícia prende jovem envolvido com o tráfico de drogas no Parque Dez

MANAUS – A Polícia Militar, por meio da Força Tática, deteve, na tarde de domingo (24/01), um jovem de 19 anos por envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Parque Dez, na zona centro-sul da capital.

Conforme a equipe tática militar, quando realizavam patrulhamento pela zona centro-sul, por volta de 16h, os policiais realizaram uma incursão nas vielas conhecidas como “rip-rap”, localizadas na margem do igarapé da rua Zulma de Azevedo, no Parque 10. Após diligências, os policiais conseguiram deter com êxito um jovem abordado em atitude suspeita.

Na revista pessoal, foram encontrados com ele diversas porções de substâncias ilícitas, sendo 44 porções supostamente de oxi e 36 porções com características de maconha, e ainda uma quantia em espécie de R$ 66.

Em face do flagrante, o jovem detido e as drogas apreendidas foram encaminhados para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.