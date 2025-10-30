Polícia prende líder de organização criminosa responsável por furtar e adulterar motocicletas enviadas para Parintins

MANAUS | A Polícia Civil apresentou, na quarta-feira (29), detalhes sobre a prisão de um homem, de 27 anos, líder de uma organização criminosa responsável por furtar motocicletas em Manaus a fim de adulterá-las e enviar para o município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).





De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, esse é um desdobramento da Operação Rota Interrompida, que resultou na apreensão recorde de 132 veículos adulterados e roubados, recuperados em regiões do Alto e Baixo Solimões e Madeira. Durante as investigações foi possível identificar a similaridade da subtração dos veículos em locais na mesma zona de Manaus.

“A investigação começou com Boletins de Ocorrência (BO) sobre diversos furtos de motocicletas em estacionamentos do Distrito Industrial, zona leste de Manaus e, diante das análises de câmeras de segurança, identificamos um padrão nos furtos e um local para remoção de rastreadores. Após o crime, eles ligavam as motos com uma chave falsa, conduzindo as mesmas sempre pelo mesmo caminho”, informou o delegado.

Conforme o delegado, o indivíduo era o mentor de todo o esquema criminoso, que já não tinha mais o trabalho de subtrair as motos, e sim de comprar.

“O grupo criminoso tinha a divisão de tarefas: furto, adulteração, venda online e falsificação de documentos. Ele comprava documentos falsos na internet para clonar as motos, aproveitando a falta de fiscalização eletrônica no interior”, relatou o delegado.

Segundo o delegado, em meio a ação policial, houve a prisão de dois membros do grupo, após a identificação de uma oficina usada para modificar os veículos, o que colaborou para que a polícia chegasse até o suposto líder.

“O homem foi preso em via pública no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste, no sábado (25/10). Ele tinha dois mandados de prisão preventivas, representados pela DERFV”, falou o delegado.

O homem responderá pelos crimes de adulteração e furto e ficará disposição da Justiça.