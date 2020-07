Polícia prende motorista de App que assaltou e arrastou idosa durante assalto

MANAUS – O polícia prendeu na noite de sexta-feira (10), Davide Cometti Oliveira, o mesmo é acusado de ter arrastado uma idosa de 68 anos, pelo asfalto durante assalto na rua Almir Cardoso, bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus. Davide foi preso na rua Pantanal, no Jorge Teixeira 1º etapa, após uma denúncia anônima informando o paradeiro do veículo utilizado por Davide no crime.

O acusado é motorista de aplicativo e disse a polícia que estava devendo dinheiro a um agiota e por esse motivo acabou cometendo esse crime brutal contra a idosa que foi arrastada no asfalto quente por aproximadamente 25 metros.

Por contra da brutalidade do assalto, a idosa ficou bastante ferida e teve que ser medicada para que os hematomas sumissem. O caso foi aprestado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Texto: Correio da Amazônia