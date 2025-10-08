Polícia prende mulher que transportava mais de 3 kg de drogas de Manaus para Lábrea

A Polícia Militar prendeu, na terça-feira (07), uma mulher, de 29 anos, que transportava mais de três quilos de entorpecentes de Manaus para o município de Lábrea (distante 702 quilômetros da capital).





Por volta das 17h30, os policiais militares receberam denúncia, via linha-direta, informando que a mulher estaria em um veículo usado para frete, modelo Ford, placa NPA-7J24, transportando as drogas. Após a denúncia, a equipe policial se deslocou ao quilômetro 4 da BR 230, onde aguardou e sinalizou ordem de parada ao avistar o veículo.

Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, durante a abordagem a suspeita apresentou evidente nervosismo. Ao ser comunicada sobre a denúncia, ela admitiu aos PMs que trazia o material ilícito em uma bolsa.

Dentro da bolsa, a equipe policial da 4ª CIPM encontrou mais de três quilos de drogas, sendo duas porções grandes de maconha do tipo skunk armazenadas em forma de tabletes, pesando 1,059 kg; duas porções grandes de oxi em tabletes, pesando 1,072 kg; e uma porção grande de oxi, pesando 1,021 kg.

A mulher, juntamente com os entorpecentes, foi conduzida à 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea.