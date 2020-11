Passageiro de carro de aplicativo é preso com drogas em barreira policial

MANAUS – Militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam na tarde de domingo (1/11), o passageiro de um carro do transporte por aplicativo de mobilidade urbana, em posse de drogas, durante execução da operação “Transporte Seguro”, desencadeada em toda a capital.

Conforme detalhou a equipe de militares da viatura de supervisão de área da 11ª Cicom, durante uma abordagem ao veículo identificado como sendo de aplicativo de transporte, com características não descritas, por volta de 15h30 de hoje, na barreira policial montada na avenida Beira Rio, bairro Coroado, com o passageiro foram encontradas diversas porções de substâncias entorpecentes.

Após a conclusão da revista pessoal, foram localizadas com o homem de 10 porções supostamente do tipo cocaína; cinco poções semelhante a maconha; além de um aparelho celular e uma quantia de dinheiro em espécie de R$ 95, possivelmente renda do comércio ilícito, que junto ao material foi apreendido. Diante do flagrante, o homem foi detido e apresentado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (Dip) para os procedimentos legais de polícia judiciária.

A operação “Transporte Seguro”, desencadeada desde a última quinta-feira (29/10), consiste em abordagem a veículos de quatro rodas, com foco nos veículos de transporte por aplicativo de mobilidade urbana, visando reforçar a segurança tanto para os motoristas que trabalham na atividade, quanto para a população que utiliza os serviços.