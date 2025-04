Polícia prende professor de jiu-jítsu por estupro e favorecimento à prostituição contra ex-aluna

A Polícia apresentou, nesta terça-feira (22/04), o resultado de uma rápida ação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), com apoio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que resultou na prisão em flagrante de um professor de jiu-jítsu, de 39 anos, por estupro e favorecimento à prostituição contra sua ex-aluna, uma adolescente de 15 anos.





A prisão foi efetuada no domingo (20/04), no mesmo dia em que os crimes foram praticados, no bairro Armando Mendes, zona leste.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, destacou a rápida atuação e parabenizou as equipes da Depca, com apoio da DEHS, e enfatizou que, não importa a ocasião, a Polícia Civil está sempre vigilante para os crimes contra crianças e adolescentes.

“Mais um caso de estupro que a Polícia Civil consegue tirar o autor das ruas, para que ele responda por esse crime absurdo que nós estamos dando ênfase no combate. Independente do dia e horário, iremos atuar para realizar a prisão o mais rápido possível, como foi neste caso”, disse o delegado-geral.

Conforme a delegada Beatriz Andrade, adjunta da Depca, as diligências iniciaram quando a vítima e os seus pais compareceram à unidade especializada para denunciar o autor.

“Em escuta especializada, a adolescente informou que o crime foi praticado no momento em que ela estava passando nas imediações da academia de jiu-jítsu, com a sua irmã, e o professor a abordou e a convidou para conhecer as novas dependências da academia, que havia sido reformada recentemente”, contou a delegada.

Segundo a delegada, a vítima, confiando pelo fato de ser uma ex-aluna, o acompanhou até o local, onde ele determinou que ela deitasse no tatame e passou a violentá-la sexualmente.

“Na escuta especializada, a adolescente relatou que tinha visto o que ela acreditava ser uma arma de fogo em cima do tatame, onde ela foi violentada, e disse que ele chegou a movimentar a suposta arma de fogo como uma forma de intimidá-la. O homem ainda chegou a oferecer a ela uma quantia em dinheiro e determinou que ela ficasse em silêncio”, falou a delegada.

De acordo com a delegada, depois de acolher a denúncia da vítima, a Depca solicitou o apoio da equipe de plantão da DEHS, pelo fato de se tratar de um professor de jiu-jitsu que poderia oferecer algum tipo de resistência.

“Então as equipes se deslocaram até o local e conseguiram efetuar a prisão do indivíduo em sua residência, que é o mesmo local em que funcionava a academia de jiu-jitsu, no bairro Armando Mendes, zona leste. Ele não ofereceu resistência no momento da prisão, e em interrogatório, confirmou a autoria dos crimes”, mencionou a delegada.

Ainda conforme a delegada, o indivíduo já foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

“As investigações continuarão para identificar outras supostas vítimas do professor”, finalizou a delegada.

O homem responderá por estupro e favorecimento à prostituição e está à disposição da Justiça.