Polícia prende quatro pessoas e apreende arma, drogas e dinheiro na Compensa

MANAUS – Policiais militares e civis, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), prenderam quatro pessoas por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na manhã deste domingo (07/02) no bairro Compensa 2, zona oeste da capital.

A ação policial se deu por volta das 10h, quando a equipe foi chamada para verificar uma denúncia anônima recebia através do 181, o disque-denúncia da SSP-AM, em que uma mulher estava comercializando entorpecentes na rua Nossa Senhora do Carmo. Os policiais foram até o local indicado e, em uma quitinete, encontraram Beatriz Pereira de Menezes, de 22 anos, que estava acompanhada de Emerson Silva dos Santos, de 24 anos, em atitude suspeita. Foi realizada uma abordagem no apartamento do casal, onde foi encontrada uma porção de oxi.

Beatriz confessou que vendia drogas para um casal que morava em outro apartamento, e conduziu os policiais até o local, onde foram encontrados Marcos Vinícius Ferreira Barauna, de 20 anos, e Ednelza dos Santos Martins, de 27 anos. No interior do imóvel, os policiais encontraram 120 pequenas porções de maconha, 230 porções pequenas de cocaína, um aparelho celular, uma balança de precisão, além de R$ 89 em espécie.

Questionado se havia mais material ilícito, Marcos levou os policiais até o Beco São João, no mesmo bairro, onde foi apreendida uma arma de fogo calibre 38 com cinco munições intactas, que estava escondida embaixo de uma residência tipo “palafita”.

Os quatro suspeitos foram conduzidos ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram flagranteados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O material apreendido também foi apresentado na unidade policial.