Polícia prende quatro pessoas por roubo de fios de internet, no bairro Flores

MANAUS – Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam na madrugada desta terça-feira (15), três homens, com idades de 27, 28 e 31 anos, e uma mulher de 33, encontrados furtando fios de internet, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

A equipe realizava patrulhamento na área, por volta das 2h40, quando recebeu informações do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciops) sobre furto de cabos de internet na rua da Floresta. No local, os policiais se depararam com quatro suspeitos, entre eles uma mulher. Com eles foram encontrados fios de internet, em um saco de fibra e em uma mochila.

Em razão do flagrante, os quatro suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material furtado, para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).