Polícia prende seis pessoas da mesma família por tráfico de drogas em Alvarães

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus) deflagrou, na quinta-feira (04/04), a Operação Terminus, que resultou nas prisões de seis pessoas da mesma família e na apreensão de um adolescente. Todos possuem envolvimento com o tráfico de drogas na localidade.





Os presos são o casal Luiz Carlos Ferreira dos Santos, conhecido como “Carlinhos do Gonza”; e Luziane Souza dos Santos. Além de Diana Souza Dos Santos; Franciele dos Santos Benchimol; Maikon Marques de Andrade e Sidomar Marinho Miranda, e um adolescente apreendido.

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, os autores eram responsáveis pela comercialização de materiais entorpecentes. A operação teve como intuito dar cumprimento a três mandados de prisão temporária em nome de Franciele, Luiz e Luziane.

“Na ocasião das prisões foi localizada uma quantidade significativa de drogas e uma arma de fogo calibre 36 em posse das seis pessoas. Luiz Carlos e sua companheira Luziane atuavam nas vendas das drogas juntos com os demais”, informou o delegado.

Segundo a autoridade policial, o modus operandi do grupo criminoso envolvia a fragmentação e distribuição das drogas em pontos diversos, bem como a utilização de armas de fogo e pessoal na função de gerentes. O grupo também utilizava crianças e adolescentes na função de informantes, os chamados “aviãozinhos do tráfico”.

“Carlos foi preso no quintal da residência durante uma tentativa de fuga. Com ele foram encontradas porções de drogas. Dentro do imóvel, encontramos Luziane e sua filha Franciele, além de crianças e adolescentes pertencentes ao mesmo núcleo familiar”, informou Marcelo Lopes.

Diante da situação, o Conselho Tutelar do município foi acionado, a fim de localizar um responsável legal para as crianças e adolescentes que estavam na residência.

Os autores responderão por tráfico de drogas e o adolescente responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.