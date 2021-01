Traficante é preso com moto roubada, arma de fogo e maconha no Jorge Teixeira

MANAUS – A polícia prendeu um jovem de 20 anos, na tarde de quinta-feira (28/01), encontrado em posse de material entorpecente, uma arma de fogo caseira e uma motocicleta com restrição de roubo, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

A ação ocorreu após denúncias de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na travessa Alecrim, no Jorge Teixeira. As equipes militares e civis se dirigiram ao local e localizaram o suspeito, com quem foram apreendidos um tablete com 1 quilo de supostamente maconha tipo skunk; uma arma de fabricação caseira; um celular; e uma motocicleta Honda 160 de cor branca e placa PHL-3338, com restrição de roubo.

Diante dos fatos, o jovem foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para o 30° DIP, para procedimentos legais.