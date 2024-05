Polícia prende trio que atuava em grupo criminoso a roubos a ônibus

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (10), Andrey da Silva Cantuario, 20, Natasha Paz de Araújo, 21, e Pedro Kevin Costa Pena, 18, por roubo, associação criminosa e receptação. As prisões aconteceram na rua Mastruz, bairro Jorge Teixeira, zona leste.





Conforme o delegado Wanceslan de Queiroz, titular do 12° DIP, a captura do trio se deu mediante denúncia anônima informando a localização deles na residência de Natasha, responsável pela receptação dos objetos roubados e divisão dos bens das vítimas. De imediato, a equipe policial foi ao local, confirmou os fatos e prendeu o trio.

“Estávamos em constante investigação para localizar Andrey e seus comparsas, responsáveis pelos roubos nos ônibus. Eles roubaram celulares, dinheiro e demais pertences de valores das vítimas, e agiam com ameaças e eram bastante agressivos com os passageiros. Ontem, quando recebemos a denúncia de movimentação suspeita na casa de Natasha, encontramos Andrey e Pedro Kevin no local”, disse Queiroz.

Segundo o delegado, o grupo cometia os constantes roubos nas avenidas Torquato Tapajós e Max Teixeira, na zona norte. Quando foram presos, estavam em posse de 16 aparelhos eletrônicos, entre celulares e tabletes, 10 relógios, cordões, anéis, dois canivetes e uma faca.

As diligências em torno dos roubos continuarão com o intuito de desbaratar o esquema desse grupo criminoso e, também, localizar e prender os demais autores.

Andrey Cantuario, Natasha Paz e Pedro Kevin responderão por roubo, receptação e associação criminosa. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.