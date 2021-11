Polícia procura homem que matou SGT do Exército a mando de dono de supermercado

MANAUS – A Polícia Civil solicita a colaboração da população na divulgação das imagens de um homem que está sendo procurado pelo homicídio do sargento do Exército Lucas Ramon Silva Guimarães, que tinha 29 anos. O crime ocorreu no dia 1º de setembro deste ano.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, a vítima foi assassinada por volta das 18h30, em uma cafeteria, de sua propriedade, localizada no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus.

“Na ocasião do crime, o homem que aparece nas imagens, vestido com uma camisa de gola alta e usando um boné, chegou à cafeteria pilotando uma motocicleta. Ele estacionou o veículo em frente ao estabelecimento comercial, entrou no local perguntando por Lucas, momento em que efetuou disparos de arma de fogo contra o mesmo e fugiu do local”, esclareceu Cunha.

Quem souber o paradeiro do acusado, ligar para o 181.