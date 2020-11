Polícia realiza fiscalização nos locais eleitorais em Canutama

AMAZONAS – A Polícia por meio da equipe da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Canutama (distante 619 quilômetros em linha reta da capital), em ação conjunta com a Justiça Judiciária da Comarca do município, acompanhou, na sexta-feira (13/11), por volta das 17h, a fiscalização nos locais em que serão realizadas as votações.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, que está respondendo pela DIP durante o período eleitoral, foram feitas inserções nas proximidades dos locais, para verificar possíveis propagandas eleitorais de caráter irregular.

“A guarnição foi até os locais, acompanhando o juiz eleitoral, Luís Cláudio Cabral Chaves. As diligências tiveram o sentido de cumprir a Lei Nº 9.504/1997, que estabelece a prerrogativa das autoridades públicas de fiscalizar os locais, para que o pleito ocorra de maneira ordeira e sem percalços”, disse Arruda.