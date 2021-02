Polícia recupera carro roubado durante blitz no Jorge Teixeira

MANAUS – Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e da Polícia Militar prenderam dois suspeitos, na noite de sexta-feira (26), nas barreiras de fiscalização da Operação “Pela Vida” na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Um veículo roubado foi recuperado e uma arma de fogo apreendida.

Coordenada pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, a operação reforça o policiamento na capital desde janeiro em virtude do aumento da contaminação por Covid-19. Além de buscar o cumprimento dos decretos governamentais, que impõe medidas de restrição de circulação entre 19h e 6h, o objetivo é inibir ocorrências criminais.

Em pouco mais de duas horas de atuação, onze motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas. Além disso, onze motocicletas foram removidas por infrações como falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), descarga livre e falta de capacete.

Foi em uma das barreiras que os agentes de trânsito identificaram que o veículo Chevrolet Ônix, de cor cinza, possuía placa clonada e registro de roubo. O número do chassi do automóvel era diferente do registrado para a placa PHU 5369, que foi clonada de um veículo regular. Em pesquisa ao sistema, confirmou-se a restrição do roubo. A placa original é a PHP 3897 e o veículo foi subtraído por um trio de criminosos na madrugada do dia 25 de julho de 2020, no bairro Vila da Prata, na zona oeste.

“Fazemos uma análise minuciosa de todos os veículos para pegar esse tipo de flagrante. Esse caso de roubo foi possível após confrontar o chassi e o número do motor”, disse o coordenador do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT), Victor Mansur.

O infrator flagrado com o veículo foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia Civil, onde vai responder pelo crime de receptação.

Ainda na Avenida Itaúba, outro homem foi detido, dessa vez, por porte irregular de arma de fogo. O flagrante ocorreu por volta das 22h30. O homem estava com uma Beretta calibre 22 e foi conduzido também ao 6º DIP.

De acordo com o subcomandante da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Ronaldo Negreiros, além do reforço policial nas barreiras, equipes de unidades especializadas, como as Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), estavam fazendo incursões pela região desde o início da tarde. Um das ações exitosas na área aconteceu por volta das 17h quando as equipes da Rocam Motos apreenderam uma submetralhadora caseira, calibre .40, e mais de 230 porções de entorpecentes no bairro Monte Sião, na zona leste.

“Essa barreira é apenas uma frente do trabalho policial na região. Enquanto os policiais e agentes de trânsito estão nessa área, há outras guarnições fazendo saturação, checando as denúncias da população. É um trabalho importante para combater a criminalidade e também ajudar no enfrentamento da Covid-19”, disse Negreiros.