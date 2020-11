Polícia recupera veículo abandonado no ramal do Ipiranga, no bairro João Paulo

MANAUS – A Polícia recuperou um veículo abandonado no ramal do Ipiranga, no bairro João Paulo, zona leste de Manaus, na noite de sexta-feira (27). A ação ocorreu após denúncia encaminhada pelo Supervisor de Área da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) à para averiguação de um carro que se encontrava abandonado no local.

Ao chegar ao endereço, a guarnição encontrou o veículo modelo VW Gol, cor vermelha, placa PHQ-2E86, sem restrição de roubo. Ao consultar a placa, a equipe conseguiu chegar ao proprietário do veículo, que foi até o local com a chave reserva. O dono do carro informou que aluga o veículo e que não tinha notícias da pessoa locatária do bem.

A Cicom informou ainda que foram encontradas bolsas e celulares abertos no interior do veículo. Diante do fato, o veículo foi levado junto com o proprietário até o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.