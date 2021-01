Polícia recupera veículo com restrição de roubo na zona Leste de Manaus

MANAUS – Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram, na noite da terça-feira (26/01), um veículo com restrição de roubo no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital amazonense.

A guarnição policial foi acionada por denúncia via linha direta, por volta das 18h, para averiguar um carro que estaria abandonado na rua Orquídea, comunidade São Lucas, no Tancredo Neves. No endereço, os policiais encontraram o veículo modelo Fiat Mobi, de cor vermelha e placas NAY-8076 de Boa Vista-RR. O veículo estava destravado e com danos na lataria.

Foi feito contato com o proprietário, porém sem sucesso, visto que o automóvel pertencia a uma locadora de veículos. Os policiais contataram o responsável que fez o Boletim de Ocorrência (BO) do roubo, um homem de 25 anos, que relatou que fora roubado enquanto trabalhava como motorista de aplicativo.

Diante dos fatos, um guincho foi acionado para retirar o veículo do local e levá-lo à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para os procedimentos legais.