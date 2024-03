Policiais apreendem 50 quilos de maconha durante abordagem a embarcação em Coari

Cerca de 50 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos, na manhã desta quarta-feira (27), por policiais militares que atuam na Base Fluvial Arpão I, durante cumprimento da operação Protetor das Fronteiras/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A ação ocorreu no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).





A apreensão ocorreu por volta das 8h, durante abordagem à embarcação N/M, que havia partido do município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus) com destino a Manaus. Durante a revista, a cadela Athena, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), indicou que havia entorpecentes no porão da embarcação.

Os agentes solicitaram que a tripulação retirasse as malas, no entanto, verificou-se que dois fardos ficaram no local. Ao abrir, os policiais encontraram os 50 tabletes de maconha do tipo skunk. A apreensão causou um prejuízo de R$ 1 milhão ao crime organizado.

O tripulante responsável foi apresentado, juntamente com todo o material, à autoridade policial judiciária, para as providências cabíveis.