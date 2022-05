Policiais da Base Arpão apreendem entorpecentes em embarcação

Policiais da Base Arpão apreenderam 4 quilos de entorpecentes, na noite de domingo (1º/05), após abordagem a uma embarcação no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A ação ocorreu durante a Operação Hórus, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com o relatório policial, a equipe abordou a embarcação Vitória Régia, que realizava o trecho do município de Tefé (a 523 quilômetros da capital) com destino a Manaus, e uma parada prevista em Coari. Após revista, os agentes encontraram, no lixo do banheiro, quatro tabletes de cocaína.

O material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Coari.

Base Arpão – Coordenada pela SSP-AM, a Base Arpão é uma unidade que tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.