Policiais ficam à deriva após lancha naufragar no Rio Solimões, no AM

Quatro policiais militares ficaram à deriva por cerca de uma hora após a lancha em que estavam naufragar no Rio Solimões, no sábado (3), em Anamã (AM). Eles seguiam para a comunidade do Arixi, onde fariam policiamento em um festejo tradicional, quando a embarcação colidiu com um tronco e virou.





Dois policiais ficaram presos na lancha. Um quebrou um painel de acrílico para sair; o outro, preso pelo cinto de segurança, precisou arrebentá-lo, perdendo sua arma. Eles foram resgatados por outra embarcação que passava pelo local.

O caso reacendeu críticas às condições de trabalho da polícia no interior do Amazonas. Fontes relatam uso de lanchas precárias, sem coletes salva-vidas, e até canoas durante o período de cheia. Moradores denunciam ainda a ausência de um prédio para a delegacia em Anamã.

A Polícia Militar foi procurada, mas ainda não se manifestou.

Fonte: g1/Amazonas