Policiais militares de Goiás recebem salários superiores aos de Brasília, revela pesquisa

Uma pesquisa divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) revelou que os policiais militares de Goiás têm uma remuneração bruta superior à dos policiais militares do Distrito Federal (DF), incluindo praças, oficiais, aspirantes e alunos. Os dados foram apresentados no Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil, divulgado nesta terça-feira (27/2).





De acordo com a pesquisa, a média salarial bruta dos policiais militares do DF é de R$ 12.482,11, com uma remuneração líquida média de R$ 10.211,11. Porém, apenas os policiais militares de Goiás apresentam um salário bruto superior aos da capital federal.

Os salários variam de acordo com a patente de cada militar. No DF, por exemplo, um coronel recebe em média uma remuneração bruta de R$ 26.566,39, enquanto um soldado da PMDF ganha R$ 9.852,57.

A média salarial bruta dos policiais militares em todo o Brasil é de R$ 8.628,87, com uma remuneração líquida média de R$ 6.139,07. A pesquisa ressalta que, em média, um coronel recebe cerca de quatro vezes mais do que um soldado.

A remuneração bruta média para soldados varia significativamente entre os estados. Enquanto Goiás apresenta a maior remuneração bruta para soldados, com valor de R$ 10.073,71, outros estados, como Rio Grande do Norte, Piauí e Sergipe, têm remunerações brutas médias inferiores a R$ 5.000,00.

O estado do Rio de Janeiro não disponibilizou dados para a pesquisa, e alguns estados, como Roraima e Mato Grosso do Sul, não separaram os dados por patentes, o que impossibilita uma análise mais detalhada.

Essa disparidade salarial entre patentes e estados levanta questões sobre a valorização profissional e as condições de trabalho dos policiais militares em todo o país.

Fonte: BSB G1