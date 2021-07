Policiais militares morrem após carro colidir contra carreta na AM-010

Dois policiais militares, de 49 e 37 anos, morreram em um acidente de trânsito, na madrugada deste domingo (11), no quilômetro 115 da rodovia AM-010. Conforme relatos à polícia, o carro em que os PMs estavam colidiu contra a traseira de uma carreta, que estava parada, em pane, na rodovia.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi informada sobre o acidente por volta das 3h. Ao chegarem no local, os agentes se depararam com os colegas de corporação mortos.

Uma mulher também estava no veículo e foi resgatada com vida. Ela foi levada para o Hospital Municipal de Rio Preto da Eva e transferida para Manaus. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que mais informações devem ser obtidas somente após a conclusão do laudo da Perícia Técnica da Polícia Civil do Amazonas. A corporação “se solidariza com os familiares e amigos, pedindo conforto a seus corações e forças para transformar a dor da perda em esperança”.

G1/Amazonas