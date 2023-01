Policiais Militares prendem quarteto com drogas e arma de fogo em Coari

Policiais Militares durante cumprimento da operação Hórus/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), prenderam quatro suspeitos em posse de drogas e uma arma no município de Coari (A 363 quilómetros de Manaus). O entorpecente foi localizado dentro de uma botija.

De acordo com o relatório, os agentes da Força Tática receberam, nesta terça-feira (11/01) uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Pêra III, onde após o deslocamento da equipe foram avistados quatro suspeitos em frente a uma residência na Rua H.

Durante abordagem, com um dos suspeitos foi encontrado um revólver calibre 38 e, posteriormente, foi informado por um dos presos que no quintal de uma residência na mesma rua, havia entorpecentes dentro de uma botija. Os policiais realizaram a verificação e encontraram 10 tabletes de skunk.

Os quatro homens de 19, 23, 27 e 28 anos foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e foram encaminhados até a Distrito Integrado de Polícia de Coari (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Operação

Dentro das prioridades de combate ao crime organizado, crimes violentos e corrupção, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) fortaleceu a atuação integrada com outros órgãos de Segurança Pública para impedir a entrada de drogas, cigarros, armas e munições pelas fronteiras do país, por meio da operação Fronteira Mais Segura/Hórus.

A ação conta com o efetivo de todo o sistema de Segurança Pública do Amazonas e atua nas fronteiras e rodovias estaduais, além de atuar diretamente na Base Arpão, localizada no município de Coari, e na cidade de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros da capital), que faz fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, reprimindo a rota do tráfico.