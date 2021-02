Policiais prendem dois por tráfico de drogas em Anamã

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 81ª Delegacia Integrada de Polícia (DIP) de Anamã (a 165 quilômetros da capital), em conjunto com a Polícia Militar (PMAM), prendeu em flagrante, na terça-feira (16/02), por volta de meio-dia, Vitor Frazão da Silva e Jamesson Lopes Barbosa, que não tiveram as idades reveladas, por tráfico de entorpecentes na estrada de Anamã-Cuia, naquele município.

Segundo o investigador de polícia, Jaime Brito, gestor da unidade policial, as diligências iniciaram após as equipes receberem denúncias informando que Vitor e Jamesson estariam comercializando entorpecentes naquela área da cidade. Sendo assim, os policiais se deslocaram até os endereços delatados.

“Chegamos à residência de Vitor e realizamos a abordagem. No interior do imóvel, encontramos um recipiente com substâncias entorpecentes e o flagramos vendendo as drogas. Dando continuidade as diligências, seguimos até a casa de Jamesson e localizamos mais substâncias ilícitas”, explicou Brito.

De acordo com o gestor, no total foram apreendidas 199 trouxinhas de oxi, 30 trouxinhas de maconha, duas porções grandes de cocaína, uma pedra grande de oxi e R$ 50 provenientes da venda do material ilícito.

Procedimentos – Encaminhados ao prédio da 81ª DIP, Vitor e Jamesson foram autuados por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos, eles irão continuar custodiados na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça.