Policiais rodoviários fazem protesto contra Bolsonaro: ‘Não aguentamos mais traição’

Um grupo de policiais rodoviários federais realizou um protesto contra o governo de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira 11, para criticar a aprovação do texto da PEC Emergencial pela Câmara dos Deputados.

A manifestação faz parte de uma série de críticas que Bolsonaro e sua equipe econômica vêm sofrendo de um dos setores que o presidente mais diz defender.

A PEC foi formulada como uma espécie de contrapartida para que o governo banque uma nova rodada do auxílio emergencial por fora do teto de gastos. O valor aprovado pelo Congresso é de 44 bilhões de reais. Por colocar mais pressão sobre os gastos do governo, o texto prevê medidas de contenção fiscal.

Uma delas é a proibição de reajuste salarial no funcionalismo quando os “gatilhos fiscais” são acionados. O presidente havia prometido tirar o setor de segurança pública da PEC, mas a articulação não teve pleno êxito.

Durante a votação de um dos destaques (pedidos de mudança no texto da PEC), que sugeria retirar todas as medidas de corte de gastos diante de uma crise nas receitas, o governo concordou com a supressão dos trechos que impediam, nesse contexto em que os “gatilhos” são acionados, a progressão de carreira e a promoção de servidores públicos. Mas a proibição de reajuste salarial nesses cenários foi mantida.

Em um vídeo publicado pelo pastor Alexandre Gonçalves, diretor parlamentar do Sindicato dos Policiais e Servidores da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, o presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais aparece ao lado de outros agentes com uma faixa de protesto contra o presidente. “Bolsonaro, os PRFs não vão carregar a granada no bolso sozinhos”, diz a mensagem.

Os manifestantes chamam a medida de “lockdown policial”. “Caro colega PRF, nós não aguentamos mais enganação, enrolação e traição. O governo federal decretou lockdown na segurança pública civil”.

Outras entidades do setor de segurança pública também se manifestaram entre quarta-feira 11 e esta quinta. A União dos Policiais do Brasil afirmou ser oposta às mudanças da PEC “a fim de combater o desmonte econômico, social e profissional que vem sendo imposto ao serviço público e a toda segurança pública brasileira”.

Já a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal enviou um ofício a todos os superintendentes regionais da Polícia Federal “alertando sobre o risco de aprovação da PEC 186, que pode trazer sérios reflexos ao sistema de segurança pública do país, em especial à Polícia Federal.”, alertam.

A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais afirmou, também em nota pública, ver com “preocupação o descaso exprimido pelo governo federal”.

“A emergência brasileira é por acesso e disponibilidade de vacinas e do auxílio aos mais necessitados, não da demonização do serviço público, por meio do congelamento de direitos e de estrutura que poderá chegar a 15 anos, afetando diretamente a população mais carente desses serviços. Tudo isso vai na contramão das necessidades do Brasil, que clama por mais segurança e por forças de segurança mais bem equipadas e cada vez mais qualificadas.”

