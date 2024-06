Ponta do Ismael terá melhorias no sistema de água na próxima terça-feira (02)

Responsável por tratar e distribuir diariamente mais de 700 milhões de litros de água por dia, o Complexo de Produção de Água Ponta do Ismael (PDI), na Compensa, vai passar por uma melhoria programada na próxima terça-feira (02). Em decorrência do serviço, o sistema de abastecimento precisará ser desligado temporariamente.





O objetivo é realizar uma série de intervenções no sistema, que vão desde o setor elétrico da subestação da unidade, até interligações de redes de grande porte e troca de registros. Na ocasião, também serão realizadas manutenções mecânicas preventivas, que irão beneficiar as regiões abastecidas a partir da unidade.

O serviço ocorre a partir das 5h da terça-feira (02) e tem previsão de finalização às 17h do mesmo dia. Durante o período, a concessionária irá realizar a interligação de uma adutora em dois pontos na avenida Presidente Dutra, no bairro Santo Antônio. A avenida Joaquim Nabuco, no Centro, rua Emílio Moreira, na Praça 14 de Janeiro, e rua K, no bairro Alvorada, também irão receber intervenções.

Abastecimento

Para que a melhoria seja realizada com total segurança, será necessário interromper temporariamente a produção de água tratada na Ponta do Ismael. Bairros das zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste, e de parte da zona Leste podem apresentar oscilações no abastecimento.

Logo após a conclusão dos trabalhos, a água começa a retornar de forma gradativa, chegando primeiro às regiões centrais e, posteriormente, nas áreas mais elevadas, de acordo com a geografia da cidade. A previsão é que o serviço de água esteja normalizado em todas as regiões da cidade em até 48 horas.

De acordo com o gerente de Operações da Águas de Manaus, Lineu Machado, o serviço é necessário para garantir o bom funcionamento da Ponta do Ismael. “O Complexo da PDI opera 24h por dia, durante o ano inteiro. Naturalmente, alguns equipamentos envolvidos no processo de produção de água precisam passar por melhorias preventivas. Também vamos interligar um trecho novo de tubulação e realizar a troca de grandes registros. Todas estas intervenções irão garantir que a população continue recebendo água de qualidade”, destaca.

Reserve água – Para que a população tenha um menor impacto em sua rotina durante a melhoria programada da terça-feira, a Águas de Manaus recomenda que os moradores das regiões abrangidas pelo serviço reservem água para o período. A empresa também orienta o uso do recurso de forma moderada, priorizando o consumo humano e atividades essenciais.

Equipes da Águas de Manaus estarão mobilizadas com carros-pipa, para abastecer locais prioritários, como hospitais, Unidades Básicas de Saúde e Escolas nas zonas abrangidas pelo serviço.

A Águas de Manaus agradece a compreensão da população e informa que, qualquer situação emergencial deve ser informada imediatamente à concessionária, nos canais de atendimento: 0800-092-0195 (Whatsapp e SAC), www.aguasdemanaus.com.br e Aplicativo Águas App. O atendimento é gratuito e está disponível 24h.

Confira a lista das áreas impactadas:

Alvorada I, II e II; Compensa I, II e III; Terra Nova I, II e III; Alvorada; 31 De Março; Novo Israel; Santo Antônio; Nova Cidade; Santa Etelvina; Centro; Armando Mendes; Santo Agostinho; Ajuricaba; São Raimundo; Mundo Novo; Eldorado; Conj. 31 De Março; Cidadão VII; Vila Da Prata; Lírio Do Vale I e II; Japiinlândia; Nova Cidade; Manoa; Redenção; Nova Esperança I e II; Vale Do Sinai; Petrópolis; Coroado I, II e III; Boas Novas; União Da Vitória; Mundo Novo; Cachoeirinha; Galiléia; José Bonifácio; Colônia Oliveira Machado; Parque Shangrilá II; São Jorge; Monte Das Oliveiras; Vila Marinho; São Francisco; Dom Pedro II; Renato Souza Pinto I e II; Educandos; Nova Cidade; Campos Elíseos; São Geraldo; Ayapuá; Parque Das Nações; Ouro Verde; Betânia; São Lázaro; Bairro Da União; Crespo; Santa Luzia; São Geraldo; Morro Da Liberdade; Glória; Raiz; Riacho Doce I, II e III; Campo Dourado; Canaranas; Hiléia I e II; Presidente Vargas; São Sebastião; Sargentos E Sub-Tenentes Da Pm; Jardim Petrópolis II; Nsra. Do Perpétuo Socorro; Betânia; Senador João Bosco; Campos Elíseos; Santa Marta; Dom Pedro I; Rio Piorini; Aparecida; Santos Dumont; Vila Verde I; Ribeiro Junior; Cidadão XII; Aliança Com Deus; Francisca Mendes; Nova Cidade; Monte Sinai; Da Paz; Sharp; Educandos; Tiradentes; Parque Shangrilá IV; Praça 14; Ozias Monteiro; Campo Dourado; Da Paz; Morro Da Liberdade; Vista Bela; Monte Pascoal; Acariquara; Cidadão I; Vieiralves; Cidadão V; Crespo; Rio Xingu; Augusto Montenegro; Parque Das Laranjeiras; Praça 14; Agnus Dei; Núcleo V; Jardim Petrópolis I; Aleixo; Beija-Flor I, II, III e IV; Flores; Morada Do Sol ; Portal Do Japão; Francisca Mendes II; Adrianópolis; Nossa Senhora Das Graças; Vieiralves; Vila Real; Núcleo IX; Japiim; Vila Da Barra; Aruanã; Aleixo; Mosaico, Ponta Negra; Jardim Sakura; Aleixo; Santa Cruz; Jardim Versalles I e II; Kíssia I; Jardim Oriente; Allegro; Colônia Santo Antônio; Adrianópolis; Manauense; Núcleo XIII; Deborah; Rio Maracanã; Parque Shangrilá VII; Vista Alegre; Industriário; Núcleo VIII; Conquista Torquato; Belvedere; Cophasa; Américo Medeiros; Campos Elíseos; Chapada; Morada Do Sol; Osvaldo Frota II; Cidadão VI; Duque De Caxias; Adrianópolis; Flamanal; Belvedere; Augusto Montenegro; Jardim Amazonas; Núcleo XIV; Petro; Cidade Nova; Vila Verde II; Núcleo XI; Conj. Dos Sargentos; Jardim Das Américas; Jardim Primavera; Jardim Paulista; Belvedere; Tocantins I e II; Canaã; Juruá; Abílio Nery; Parque Aripuanã; Osvaldo Frota I; Senador João Bosco I; Ipase; Conquista Rubi; Parque Shangrilá I; Adrianópolis; Conj. De Flores; Monte Sião; Núcleo VI; Vila Câmara; Vila Municipal; Jornalistas; Senador João Bosco II; Suhab João Paulo Etapa IV; Flores; Cristo Rei; Parque Dos Ingleses; Lagoa Verde; Núcleo VII; Kíssia II; Núcleo I; Colonia Japonesa; Núcleo X; Jardim Brasil; Aleixo; Novo Mundo; São José; Beverly Hills; Conquista Ametista; Parque 10; Jardim Vila Rica; Arezo; Eduardo Gomes; Chapada; Jardim Espanha I; Condomínio Dos Advogados; Águas Claras II; Zumbi III; Jardim Espanha III; Santa Rosa; Jesus Me Deu; Tarumã; Adrianópolis; Parque Dos Franceses; Vale Do Amanhecer.