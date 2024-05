Ponte Benjamin Constant na avenida 7 de Setembro será interditada temporariamente

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá interditar temporariamente, nesta sexta-feira, 31/5, entre às 18h e 22h, a ponte Benjamin Constant, localizada na avenida 7 de Setembro, no trecho entre as avenidas Duque de Caxias e Castelo Branco. A interdição ocorrerá por conta da gravação de curta metragem.





As linhas de ônibus afetadas incluem:

As linhas 010, 118, 304, 359, 414, 415, 446, 457, 461, 507, 515, 517, 550, 604, 608, 616, 619, 621, 650, 651, 705, 708, seguirão itinerários alternativos pelas avenidas Tarumã, 7 de Setembro, Visconde de Porto Alegre, Lourenço Braga, alameda São Benedito, avenida Maués, Ipixuna e Carvalho Leal antes de retornarem ao seu percurso normal.

Já as linhas 002, 110, 502, 610, 715, serão desviadas, passando pelas avenidas Tarumã, 7 de Setembro, Visconde de Porto Alegre, Lourenço Braga, alameda São Benedito, além das avenidas Maués, Ipixuna e Carvalho Leal, avenida Borba e seguem normalmente

O percurso feito pela 129, 704, será pelas avenidas Tarumã, 7 de Setembro, Visconde de Porto Alegre, Lourenço Braga, alameda São Benedito, avenida Maués, Ipixuna e Carvalho Leal e avenida Leopoldo Neves.

O IMMU reforça que agentes de trânsito estarão localizados nas intermediações para monitoramento e para auxiliar a população sobre os desvios. Os moradores e usuários regulares do transporte público devem se atentar a essas alterações temporárias e planejar seus deslocamentos com antecedência para evitar inconvenientes. A prefeitura solicita a compreensão de todos e se compromete a garantir a segurança viária. As rotas retornarão ao normal imediatamente após a conclusão do evento às 22h.