Pontos essenciais para o desenvolvimento de uma cidade – por Uemerson Florencio

Nos dias atuais é fundamental e estratégico promover uma digna adequação da segurança pública por meio da oferta e aparelhamento das forças policiais. Isso inclui, militar, civil, guarda municipal e a segurança eletrônica por meio de um sistema integrado de vídeo monitoramento, podendo avançar para as câmaras com reconhecimento facial, tecnologia atual de grande relevância no combate ao crime.





É importante reforçar os meios que garantam também a segurança jurídica no sentido de assegurar um forte marco legal uniforme para quem chega e quem sai com as suas respectivas estruturas de negócios na cidade. Qualidade na oferta dos serviços públicos na Educação – priorizar um plano de capacitação profissional municipal que tenha como pauta o empreendedorismo, orientação financeira, desenvolvimento de competências técnicas para habilitar os alunos a ter uma melhor inserção no mercado de trabalho. Na Saúde – Qualificar os profissionais da área, aparelhar os postos de atendimentos, higienizá-los, iluminá-los, sinalizá-los, oferecer um paisagismo que colabore para elevar a estima de quem vai em busca de soluções aos seus desafios em saúde.

No meio ambiente – Promover políticas públicas que assegurem a preservação do meio ambiente, desenvolver ações de reflorestamento, poda de árvores, inserção de mudas, implantação de parques e jardins, entre outros. Na habitação – Garantir qualidade para os residentes, criar programas de habitação popular para pessoas menos favorecidas com infraestrutura que contemple a oferta de água, energia elétrica, sistema de esgotamento sanitário e afins.

Já no social – é importante proporcionar assistência para as diversas questões de ordem mental, emocional e de suprimentos materiais de acordo com os dispositivos da Lei para a Assistência Social. Na cultura – Realizar o inventário cultural do município, o patrimônio imaterial, as manifestações artísticas, culturais e religiosas que compõem este acervo. Bem como, assegurar para além das políticas públicas a manutenção e promoção destes bens de todo um povo para o mundo!

É importante garantir a pavimentação das vias públicas – tendo por base, a construção e manutenção das ruas e estradas por meio da colocação de asfalto de qualidade, revestimentos em vias de acesso dos pedestres e veículos dos mais diversos portes. Apesar de ser o óbvio do óbvio, vale muito fortalecer o saneamento básico – que é garantir o abastecimento de água, sistema harmônico de esgoto sanitário, limpeza e iluminação pública, drenagem dos canais fluviais urbanos, serviço de coleta seletiva de lixo e afins.

A logística para os meios de transporte – É determinante para qualquer cidade ser dotada de um sistema integrado de rotas, estações e ponto parada que se proponham a alcançar ampla cobertura para todos os tipos de veículos terrestres. Essas estruturas surgem no sentido de atender aos deslocamentos na cidade entre os mais diferentes pontos do município. É importante atentar aos serviços previamente registrados e identificados de mototáxi, táxi, vans, micro ônibus e ônibus convencionais municipais e intermunicipais.

Com atenção especial para as estações e pontos paradas, vale destacar também a importância do sistema de identidade visual para cada tipo de transporte e seus respectivos pontos de apoio: Mototáxi – a manutenção das suas motos, os seus pontos de parada com os devidos nomes do grupo e meios de comunicação, aplicáveis também para os táxis e suas paradas, vans e seus terminais, os micro ônibus e seus terminais, aos ônibus intermunicipais e a estação rodoviária. Há regiões que tem o sistema ferroviário de trens, mas com estações sucateadas e carentes de reformas investimentos.

Para além destes meios de transportes terrestres, não se pode esquecer das cidades litorâneas que possuem sistemas de balsas, lanças, entre outros tipos de embarcações e estes atracadouros ou portos devem ser adequados aos padrões previamente estabelecidos.

Conclusão: Tocar nestes temas de forma breve, não esgota a discussão e nem se tem esta pretensão, mas vale acrescentar que se fosse atenciosamente atendido estes tópicos, o crescimento se dará de forma maiúscula. Mas não se pode esquecer que há muito de força de vontade política das respectivas gestões municipais. É hora de deixar os joguinhos políticos e investir no progresso sustentável.

Uemerson Florêncio – (Brasileiro) Empreendedor. Treinador, palestrante e correspondente internacional de opinião para 5 países de língua portuguesa na África (São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Guiné Bissau e Angola), 4 países de língua espanhola (Argentina, Uruguai, Peru e Espanha) e Estados Unidos, onde expõe sobre a análise da linguagem corporal aplicada a diversas áreas. Criador do método pentágono da comunicação. Gestor de conteúdo do site da empresa Conceito Treinamentos no Brasil. Pesquisador em Cultura Árabe, tendo os Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio, como país de estudo.