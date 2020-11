População ‘abraça’ proposta de Amazonino de R$ 300 para mais de 100 mil pessoas

O auxílio emergencial do governo federal será encerrado em dezembro. Por conta disso, o candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos) pretende criar o Programa Renda Manaus, considerado pelos manauaras a solução para amenizar os problemas que enfrentam com a crise provocada pela pandemia de Covid-19.

O programa de Amazonino prevê o pagamento de R$ 300 mensais, por quatro anos, a todas as pessoas que ficarão sem o auxílio do governo federal e que estão cadastradas no Bolsa Família. São 137 mil pessoas em Manaus. Caso seja eleito, Amazonino afirmou que, ao assumir, encaminhará de imediato o Projeto de Lei para aprovação da Câmara Municipal.

“É um auxílio necessário e responsável, para evitar o colapso social. A Prefeitura precisa acolher essas famílias, suprir a lacuna que vai ficar com o corte do auxílio federal, já anunciado pelo governo”, afirmou.

Amazonino explica que o Programa Renda Manaus faz parte da Rede de Proteção

Social que ele pretende implantar na Prefeitura. Os recursos para bancá-lo, segundo ele, não comprometerão o orçamento. “Virão da priorização de alterações na Lei Orçamentária Municipal; do aumento de investimentos na Rede de Proteção Social; redução de despesas não-essenciais; maior eficiência na cobrança da dívida ativa com o município; criação de fundos de crédito da dívida ativa, fiscalização de concessão de incentivos do ICMS a grandes conglomerados do mercado financeiro (parcela relativa ao município); e leilões de ativos sem relevância à prestação de serviços municipais”, explicou.