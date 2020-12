População de Pauini reclama do descaso com a limpeza pública

A população de Pauini está insatisfeita com a insegurança e a falta de limpeza na cidade, isso porque após as eleições municipais deste ano, ocorrida no dia 15 de novembro, a administração municipal deixou de executar a coleta do lixo domiciliar e urbana, que era realizada com frequência durante o processo eleitoral. Além destes, há outros problemas enfrentados pela sociedade pauiniense nos dias atuais.

É visível aos olhos dos moradores os monturos de lixo por toda área urbana da cidade, além dos mais o mato está invadindo as laterais das vias públicas por conta da falta do serviço regular de limpeza.

O acúmulo de lixo atrai a presença de insetos, baratas, ratos, dentre outros vetores transmissores de doenças que afetam a população acarretando risco permanente à saúde, causando muitas vezes até óbitos.

Moradores convivem com o mau cheiro e a presença, até mesmo de urubus, devido à sujeira.

Nesse período de fim de ano, em que o inverno tem sido rigoroso, é importante que as autoridades responsáveis fiquem mais atentas em relação a esse compromisso com o povo de nossa cidade, pois a não execução do recolhimento do lixo e da roçagem de áreas de responsabilidade do governo municipal só afetará nossos munícipes.