População em situação de rua ganha abrigo emergencial

Em pouco mais de duas semanas desde a abertura do abrigo emergencial, voltado a população em situação de rua, as equipes técnicas do Governo do Amazonas, que atuam no espaço com 109 abrigados na zona centro-oeste, conseguiram promover uma verdadeira mudança na vida dos acolhidos.

Por meio do trabalho da equipe social da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), pasta à frente da coordenação do abrigo, foi articulada uma vaga para diferentes pessoas na Fraternidade dos Amigos e Irmãos da Caridade (Faic), na zona centro-sul de Manaus, que desenvolve um trabalho de longa permanência para idosos em situação de rua que se encontram debilitados.

Acompanhado das secretárias Mirtes Salles, titular da Sejusc; Franciane Alves, de Políticas para Pessoa Idosa; e France Mendes, de Direitos Humanos, um idoso disse estar feliz por sair da situação de rua, que vivenciou por cerca de cinco anos, e encontrar um lar.

“Nós tivemos, o idoso que hoje [última sexta-feira] está sendo abrigado definitivamente; encaminhamos uma mulher que teve filho para ser abrigada junto com a criança; e um homem que trouxemos de volta para o seio familiar”, disse Mirtes Salles.