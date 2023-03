Por que a ‘representatividade’ é tão importante nos livros infantis?

Veja como os conceitos abordados nas obras contribuem para a formação das crianças

O mundo literário é considerado por muitos especialistas uma ferramenta com alto potencial de assertividade, no que diz respeito ao processo de ensino.

Por meio dos livros, é possível transmitir para as crianças, através de uma abordagem lúdica e divertida, aprendizados em relação a temas importantes como combate ao racismo, desigualdade racial, cultura, entre outros assuntos.

Neste contexto, disponibilizar livros infantis que levam em consideração a representatividade é fundamental porque ajuda a viabilizar na criança a construção do ponto de vista, pensando na compreensão de um mundo mais realista.

Nós vivemos em um planeta diverso, que é marcado pela pluralidade em relação a povos e culturas. Porém, quando pais e educadores não dão atenção especial às diferenças, enfatizamos apenas um padrão, seja de imagem ou comportamento.

Sendo assim, de acordo com especialistas em educação, é válido fomentar literaturas com essa temática em um clube de leitura infantil, que ajudam a viabilizar essa compreensão nos primeiros anos de vida, contribuindo para a redução de preconceitos e velhos mitos sociais. Portanto, com o intuito de ampliar ainda mais os esclarecimentos sobre o tema, selecionamos dicas de livros infantis que enfatizam a questão da representatividade.

Livros infantis para ensinar a importância da representatividade

Jeremias – Pele

O livro, vencedor do Prêmio Jabuti 2019 como melhor HQ, retrata a história de Jeremias, uma criança que precisa enfrentar o preconceito, em função da cor da sua pele.

A literatura é uma excelente opção para abordar um tema tão em evidência no mundo contemporâneo em que vivemos, ajudando a combater assim a discriminação

As tranças de Bintou

Criado pela autora Sylviane A. Diouf, uma pesquisadora da cultura e da história da África, o livro “As tranças de Bintou” é uma referência para ensinar representatividade, costumes africanos e fases da vida.

A obra retrata uma menina chamada “Bintou”, que é feliz com seus birotes de cabelo e sonha em usar tranças como as da irmã mais velha.

O Pequeno Príncipe Preto

O livro “O Pequeno Príncipe Preto” aborda várias lições de quem somos e de onde viemos. No conto, que é originalmente uma peça infantil, Rodrigo França traz a história do Pequeno Príncipe Preto que vive em um planeta minúsculo, em companhia da árvore Baobá. Durante as ventanias, a criança viaja por diferentes planetas e espalha amor e empatia.