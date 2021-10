Postos de combustível registram filas e desabastecimento em BH

Postos de combustível de Belo Horizonte e Região Metropolitana registram longas filas na manhã desta sexta-feira (22). A alta procura é reflexo da greve dos tanqueiros, motoristas de caminhões que transportam combustíveis. Motoristas reclamam que, com a paralisação, houve aumento nos preços, com o litro da gasolina chegando a quase R$ 7 na capital.

Na Avenida Tereza Cristina, dezenas de veículos formavam longas filas em postos nos bairros Carlos Prates e Padre Eustáquio, ambos na Região Noroeste da capital, por volta das 8h – em um deles, o litro da gasolina chegava a R$ 6,69.

Um dos estabelecimentos nessa via já não tinha mais combustível para vender.

Na altura do bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul, motoristas faziam fila para abastecer por volta das 8h30 em um posto que fica na Avenida do Contorno, na Rua dos Goitacazes, causando transtornos no trânsito no sentido Centro. “No momento não tem gasolina, só etanol”, avisava a frentista.

O motorista Enderson Manoel de Freitas era um dos que aguardavam no posto. Ele contou que rodou mais de meia hora até encontrar um local com combustível. A preferência era pela gasolina, mas o jeito foi encher o tanque com álcool mesmo.

“Já passei por quatro postos, tudo fechado, em tudo acabou o combustível”, disse.

Gasolina a quase R$ 7

Na mesma altura da Avenida do Contorno, mas no sentido bairro, mais fila. O vendedor Flávio Cordeiro Duarte, que depende da moto para trabalhar, reclamava do aumento preço do combustível enquanto aguardava sem nem mesmo saber se iria encontrar gasolina.

“Tem postos que só tem um combustível, só que o preço está bem alto. Tem pessoas que não têm necessidade de abastecer o veículo. Tira o veículo de casa e vem abastecer sem ter necessidade do veículo para trabalhar”, afirmou.

