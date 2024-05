Potássio do Brasil avança com seis novas Licenças para o Projeto Potássio Autazes

A Potássio do Brasil Ltda recebeu 11 licenças para iniciar o Projeto Potássio Autazes. Recentemente, foram concedidas seis licenças adicionais pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), permitindo avançar na construção do complexo em Autazes, a 112 km de Manaus.





As novas licenças abrangem atividades como supressão vegetal, reposição florestal, captura de fauna e terraplanagem. Após a construção da planta de beneficiamento, a última licença permitirá a extração de potássio por mais de 23 anos. As licenças estabelecem condições e abrem oportunidades econômicas na região, gerando empregos diretos e indiretos, como a contratação de médicos do trabalho.

O projeto também visa a independência nacional na produção de fertilizantes, contribuindo para metas de desenvolvimento sustentável da ONU.

O Projeto

Nessa primeira fase de implementação do complexo do Projeto Potássio Autazes, com duração prevista de 4 anos e meio, a estimativa é gerar de 2,6 mil empregos diretos a 4,2 mil no pico da obra nos próximos quatro anos, além de outros 16 mil empregos indiretos.

Conforme as expectativas da empresa, os investimentos previstos aproximam-se de US$ 2,5 bilhões (R$ 13 bilhões, aproximadamente, que serão somados aos mais de R$ 1 bilhão já investidos). Quando estiver em funcionamento, essa nova matriz econômica do estado deverá gerar 1,3 mil postos de trabalho diretos na fase de operação da Mina de Silvinita, com a contratação de pelo menos 80% de mão de obra local. Ao todo, serão gerados mais de 17 mil empregos indiretos nos próximos anos.

Os interessados em tornarem-se fornecedores do Projeto Potássio Autazes poderão realizar seu cadastro on-line no link:

https://potassiodobrasil.com.br/fornecedores/ . Já os interessados em submeter currículo para ingressar em um emprego junto ao Projeto Potássio Autazes poderão fazer cadastro prévio para futura seleção no link: https://potassiodobrasil.com.br/trabalhe-conosco/

Programas

A Potássio do Brasil implementa mais de 30 programas socioeconômicos e ambientais como parte da estratégia de ESG, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esses programas visam evitar, mitigar e compensar impactos sociais, econômicos e ambientais do Projeto Potássio Autazes, incluindo ações para qualidade do ar, solo e água, conservação da biodiversidade e cuidado com a floresta.

Destaca-se o Programa de Salvamento, Monitoramento Arqueológico e Educação Ambiental, já em andamento, focado em identificar vestígios arqueológicos ligados à cultura do Povo Mura, cumprindo um compromisso de salvaguardar o patrimônio cultural indígena.

Consulta aos Mura

A Potássio do Brasil esclarece que o Protocolo de Consulta dos Mura está respaldado pela Convenção 169 da OIT da ONU, que garante o direito dos povos indígenas de serem consultados antes de decisões que os afetem. Eles cooperaram com os Mura para criar seu próprio Protocolo de Consulta e conduziram a Consulta Prévia de novembro de 2019 a setembro de 2023, culminando na aprovação do Projeto Potássio Autazes por 94% das aldeias representadas, superando o quórum mínimo estabelecido. Além disso, ampliaram o escopo da consulta em relação ao Termo de Referência da FUNAI, demonstrando boa-fé.