Praça dos Remédios recebe decoração de Natal com Cantata Natalina

Prefeitura de Manaus realizou, nesta quarta-feira, 29/10, uma Cantata Natalina que marcou a entrega oficial da decoração de Natal na praça dos Remédios, no Centro, zona Sul. O evento, que integra a programação do projeto “Um Sonho Mágico de Natal”, reuniu famílias manauaras na rua Miranda Leão, um dos espaços mais simbólicos da cidade, oferecendo lazer e uma celebração antecipada das festividades de fim de ano.





A programação contou com a chegada do Papai Noel e com a emocionante apresentação de um grupo de coral de idosas da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), que levou o sentimento de ternura e celebração ao público presente. Em seguida, houve o acendimento das luzes dos ornamentos natalinos distribuídos pela praça, seguido por uma surpreendente “chuva de neve”, que completou a atmosfera mágica da festa.

A presidente do Fundo Manaus Solidária, Viviana Lira, destacou o esforço da gestão municipal para a entrega do espaço revitalizado e decorado. “A Prefeitura de Manaus vem trabalhando incansavelmente para que hoje, este lugar estivesse dessa forma que está. As pessoas podem vir passear aqui, trazer sua família, e agora vai estar tudo decorado de Natal, preparado com muito amor, podem vir em segurança, podem se sentir seguros neste local”, afirmou.

A transformação da praça dos Remédios e a iniciativa natalina foram amplamente elogiadas pelos frequentadores, que destacaram o resgate do espaço público. Para a autônoma Dina da Trindade, 40, a mudança é notável. “Eu estou achando bonito, o prefeito reformou, estava em uma condição que não dava para ficar aqui, agora está melhor, mais bonito”, celebrou.

A celebração na praça dos Remédios marca o início das festividades do “Um Sonho Mágico de Natal”, reforçando o compromisso da Prefeitura de Manaus em oferecer espaços públicos acolhedores e momentos de confraternização para a população.