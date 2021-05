Prazo para Renegociação Emergencial segue até 30 de junho

A renegociação de débitos pode ser um dos caminhos mais inteligentes na hora de equilibrar a situação financeira de uma empresa ou atividade produtiva. Com base nisto, o Governo do Amazonas prorrogou até o dia 30 de junho o prazo para os clientes interessados em aderir às condições da Renegociação Emergencial da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Na Renegociação Emergencial, o cliente pode ganhar prazo de até 180 dias para retornar os pagamentos e mantém o conceito na Agência (não haverá sanções punitivas). O pagamento de entrada é facultativo, e há desconto de 1% ao ano de juros de mora e 2% de multa sobre as parcelas vencidas.