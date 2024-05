Pré-candidato à Prefeitura, Roberto Cidade, é recebido por multidão na zona Norte de Manaus

Na noite desta segunda-feira, 27 de maio, a quadra da escola de samba Sem Compromisso, situada na zona Norte de Manaus, foi palco de um grande evento que marcou a recepção aos pré-candidatos à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade (UB), e à reeleição como vereador, Allan Campelo (Podemos). O encontro também contou com a presença da deputada estadual Alessandra Campelo, presidente estadual do Podemos.





Em seu discurso, Roberto Cidade destacou as propostas para enfrentar os principais problemas da capital, enfatizando a necessidade de investimentos em infraestrutura e saúde. “Manaus sofre com a falta de infraestrutura e saúde de qualidade. Chega de maquiagem e pouca obra. Precisamos melhorar a Guarda Municipal para que ela atue de maneira efetiva. Além disso, é essencial melhorar a saúde para desafogar as unidades de média e alta complexidade,” afirmou Cidade.

Cidade ressaltou ainda a defasagem no número de guardas municipais, apontando que Manaus possui apenas 385 guardas, um número insuficiente para garantir a segurança dos prédios e espaços públicos. “Para se ter uma ideia, Fortaleza, uma cidade de tamanho semelhante a Manaus, tem 2.700 guardas. Manaus precisa de pelo menos três mil guardas municipais para melhorar a segurança. A guarda tem prerrogativas diferentes da Polícia Militar, mas, se ela conseguir resguardar os espaços públicos municipais, já será um grande avanço,” acrescentou o pré-candidato.

Foco no esporte, educação e social

Allan Campelo, que busca a reeleição como vereador, reforçou sua confiança em Roberto Cidade e destacou suas iniciativas na Câmara Municipal de Manaus (CMM), como a Lei nº 2.925/2022, que obriga as escolas municipais de ensino fundamental a adotar mecanismos de prevenção às drogas. “As crianças e adolescentes precisam conhecer os perigos das drogas. Manaus é uma das poucas cidades do país que tem uma lei como essa, e me orgulho de ser o autor. Com educação, esporte e oportunidades, podemos proporcionar um futuro melhor para nossos jovens,” afirmou Campelo.

A deputada estadual Alessandra Campelo, presidente do Podemos no Amazonas, também manifestou seu apoio a Cidade, ressaltando o compromisso do pré-candidato com uma Manaus mais justa e igualitária. “Todos conhecem a minha luta pelos direitos das mulheres. Infelizmente, ainda há muito a avançar, mas acredito que, com homens como Allan e Roberto, podemos fazer a diferença. Na Assembleia Legislativa, o presidente Cidade nos deu condições de fortalecer a luta pelas mulheres, e estou certa de que ele continuará lutando por essa causa na Prefeitura de Manaus,” declarou Alessandra Campelo.

O evento reforçou o compromisso dos pré-candidatos em trabalhar por melhorias significativas para Manaus, com foco na segurança, educação e saúde, além de fortalecer a luta pelos direitos das mulheres e pela inclusão social.