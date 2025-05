Pré-conclave: Vaticano instala cortinas em varanda da Basílica de São Pedro

Dias antes do início do conclave, o Vaticano instalou nesta segunda-feira (5) cortinas na varanda principal da Basílica de São Pedro. As cortinas vermelhas serão utilizadas para revelar o novo papa em sua primeira bênção, a Urbi et Orbi.





A instalação das cortinas nesta segunda-feira, assim como a da chaminé na semana passada para anunciar o resultado das votações do conclave, deixam os fiéis na Praça de São Pedro em um clima de expectativa para a escolha do novo comandante da Igreja Católica.

O conclave começa na quarta-feira (7), e 133 cardeais escolherão o próximo pontífice.

Assim que o conclave eleger um papa, ele aparecerá na varanda central da “Loggia delle Benedizioni”, na Basílica de São Pedro, para saudar a multidão e dar sua bênção.

Turistas disseram à agência de notícias Reuters que estão emocionados por estar em Roma neste momento e compartilharam suas esperanças e expectativas em relação ao novo papa. “Tenho muita esperança, porque acredito que o Papa Francisco nos deixou um legado incrível a ser seguido, e sei que o Espírito Santo estará guiando os cardeais na escolha do próximo papa”, afirmou uma turista.

