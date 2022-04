Preço do gás chega a R$ 160, aponta ANP; veja valores por estado

O botijão de gás de 13 kg já chega a custar R$ 160 no país, mostram os dados da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O maior preço foi encontrado no estado do Mato Grosso, enquanto que o menor preço (R$ 78) foi encontrado no Maranhão.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 16 de abril em 3.881 postos do Brasil. Segundo o levantamento, o preço médio do botijão no país subiu para R$ 113,66, contra R$ 113,54 na semana anterior, uma alta de 0,10%.

Em 17 estados, o preço médio do gás de cozinha supera o valor médio nacional e, em 10, o valor médio ficou acima de R$ 120.

Veja abaixo o preço médio, mínimo e máximo em cada um dos estados e no Distrito Federal:

Preço do botijão de gás de 13 kg, nos 26 estados e no DF Em R$, no período de 10 a 16 de abril Estado Preço médio Preço mínimo Preço máximo Acre 130,48 125 145 Alagoas 108,91 94 115 Amapá 123,44 110 130 Amazonas 119,4 110 140 Bahia 106,96 88 130 Ceará 116,2 99,99 130 Distrito Federal 107,08 99,99 119,99 Espirito Santo 106,85 92,99 120 Goiás 122,56 98,99 145 Maranhão 118,41 78 130 Mato Grosso 135,44 109,99 160 Mato Grosso do Sul 111,31 95 130 Minas Gerais 116,86 95 140 Pará 119,98 98 150 Paraíba 116,96 99,99 128 Paraná 115,45 98,9 140 Pernambuco 103,29 90 128 Piauí 120,88 114 130 Rio de Janeiro 102,3 85 126 Rio Grande do Norte 120,26 105 139 Rio Grande do Sul 112,94 95 137 Rondônia 134,06 115 150 Roraima 125,42 117 131 Santa Catarina 122,89 107 150 Sao Paulo 112,89 89,99 149 Sergipe 108,79 99,99 120 Tocantins 124,48 109,99 135 Preços médios nos postos entre 20/03/2022 e 26/03/2022

Fonte: ANP

Apesar da alta ter sido pequena na última semana, o levantamento da ANP mostra que a redução de preço anunciada no início do mês pela Petrobras no dia 8 ainda não chegou para os consumidores. No dia 9, a estatal reduziu em 5,58% o preço do gás de botijão vendido às distribuidoras.

Dados do IBGE mostram que, nos 12 meses até março, o preço do gás de cozinha para o consumidor final saltou 29,56%, bem acima da inflação oficial do país.

O valor do auxílio gás para abril foi fixado pelo governo em R$ 51. O levantamento da ANP mostra que o valor não corresponde nem à metade do valor médio do botijão de 13 kg em 25 estados e no Distrito Federal. Além disso, o valor do vale-gás de abril é R$ 1 menor que o de fevereiro.

O auxílio gás será pago em abril para 5,39 milhões de famílias, no valor total de R$ 275 milhões.

