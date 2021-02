Prefeita pede aprovação de auxílio de R$ 200,00 para 08 mil famílias de P. Figueiredo

A prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes (MDB) enviou, nesta semana, para a Câmara Municipal o Projeto de Lei que prevê pagamento de auxílio emergencial de R$ 200,00 para oito mil famílias cadastradas, que tiveram queda de renda em função das medidas restritivas necessárias para controle da contaminação por Covid-19.

Segundo o projeto, o auxílio será pago na forma de cartão de alimentação para compra de alimentos e produtos de higiene, em estabelecimentos cadastrados pela administração municipal.

O auxílio deverá ser pago durante três meses e vai colocar em circulação no comércio local, no final do trimestre, o total de R$ 4,8 milhões.

De acordo com o texto do PL, além das famílias em situação de risco social, o auxílio vai atender beneficiários do Programa Bolsa Família; produtores rurais, da agricultura familiar e da agroecologia, que tiveram suas produções interrompidas pela pandemia ou pelas medidas de mitigação de risco e de isolamento; permissionários pessoa física (titular e/ou auxiliar), ambulantes, Microempreendedor Individual – MEI, trabalhadores informais e autônomos e artistas das mais diversas expressões culturais.

Patrícia Lopes acredita que já na próxima semana o PL será aprovado pelo Poder Legislativo, para que o cronograma de pagamentos possa ser estabelecido.