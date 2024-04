Prefeito Anderson Sousa continua ‘dando desculpas’ para não ir aos eventos do União Brasil

O Prefeito Anderson Sousa (União Brasil), que não tem comparecido aos eventos de lançamento de pré-candidaturas de indicados do seu partido a cargos eletivos nestas eleições municipais de 2024, faz questão de comparecer a eventos de outros partidos, mesmo que meio às escondidas.





Gripe crônica

Se comportando como pássaro caído do ninho, Anderson chegou a “fingir gripe crônica” para não comparecer ao evento promovido pelo governador Wilson Lima (União Brasil), no lançamento da pré-candidatura de Roberto Cidade (União Brasil), á prefeitura de Manaus, na semana passada.

Hoje (04), no mesmo horário de filiação do vereador presidente da Câmara Municipal de Manaus ao União Brasil, Caio André, o prefeito do município de Rio Preto da Eva, marcou presença na inauguração do mirante Lúcia Almeida em Manaus, sem destaque, sem palavra e visto como figura descartável, mas foi.

Pregando o divisionismo

Pelo que se percebe, Anderson Sousa, parece, está tentando pregar a divisão política dentro do União Brasil, uma vez que ele, ao contrário de todos os filiados da legenda, optou por apoiar outros candidatos que não os apresentados pelo seu partido.