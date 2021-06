Prefeito antecipada vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 37 e 38 anos

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou que a partir desta sexta-feira, 18/6, a campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital amazonense vai entrar em uma nova fase, em que contemplará pessoas de 37 e 38 anos. A antecipação anunciada nesta noite de quinta-feira, 17/6, visa agilizar o processo de imunização da população manauara contra o coronavírus. O novo grupo se somará ao de 39 anos, nascido de julho a dezembro, que já estava programado para receber a primeira dose nesta data.

Segundo informações do https://vacinometro.manaus.am.gov.br/, nesta quinta-feira, 17, foram aplicadas pouco mais de 12 mil doses, elevando o total para 948.510. David Almeida informou que a previsão da Prefeitura de Manaus é bater a marca de 1 milhão de doses aplicadas, no sábado, 19/6.

A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é que haja cerca de 12 mil pessoas de 39 anos, nascidas entre os meses de julho e dezembro; 25,7 mil de 38 anos e outros 26 mil de 37 anos de idade, em um número aproximado de quase 64 mil pessoas que deverão ser vacinadas nos próximos dias.

A secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe, reforça a importância desses públicos preencherem o cadastro na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br).

Atendimento

O atendimento ao novo público e aos ainda não vacinados de grupos e faixas etárias anteriores vai ocorrer em oito pontos de vacinação coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa): sete tradicionais e o Studio 5 Shopping e Convenções, que será aberto especialmente para a intensificação da vacinação nesta sexta-feira, 18, e no sábado, 19.

Quatro pontos irão funcionar das 9h às 22h (Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, Clube do Trabalhador-Sesi; Sambódromo e Studio 5). Os outros quatro (Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Unip, balneário do Sesc e supermercado Coema) estarão abertos das 9h às 17h.

A Semsa informa que o ponto da Escola de Enfermagem de Manaus, localizada na rua Teresina, 495, bairro Adrianópolis, é exclusivo para trabalhadores das Forças Armadas e de Segurança e Salvamento, com nomes em listas oficiais enviadas à secretaria. A unidade também é a única a ofertar a segunda dose de CoronaVac.

Os demais pontos estão preparados para atender os outros públicos e aqueles que vão tomar a segunda dose de AstraZeneca.

A vacinação de gestantes e puérperas, PcDs, pais de PcDs, além das pessoas com comorbidades, permanecerá concentrada em apenas três pontos: Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, Balneário do Sesc e Clube do Trabalhador-Sesi.

Para todos os públicos é obrigatória a apresentação de documento de identificação original, com foto e CPF. Quem vai se vacinar por faixa etária (37 anos ou mais) também precisa apresentar comprovante de residência (original e cópia) que ateste moradia em Manaus.

Os outros grupos devem consultar a exigência de documentos específicos no site da Semsa. A lista pode ser acessada diretamente pelo link bit.ly/docsvacinacovid.

Os que já estiverem no período de se vacinar com a segunda dose de CoronaVac ou AstraZeneca devem consultar o agendamento no Imuniza Manaus ou se dirigir diretamente aos postos, se tiverem perdido o prazo, levando documento de identidade e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. O período entre doses recomendado para a CoronaVac e de 28 dias e para a AstraZeneca, de 84 dias.

Locais de vacinação

Funcionamento das 9 às 17h

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Avenida Silves, 2.222, Crespo) Somente drive-thru

Universidade Paulista – Unip (Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro)

Drive-thru e ponto fixo

Balneário do Sesc/AM (Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto)

Drive-thru e ponto fixo

Estacionamento do supermercado Coema (Avenida Torquato Tapajós, nº 5.890, no Novo Israel, zona Norte)

Drive-thru e ponto fixo

Funcionamento das 9h às 22h

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Rua Gandu, 119, Cidade Nova)

Somente Ponto fixo

Studio 5 Shopping e Convenções (Avenida Rodrigo Otávio, 3555, Distrito Industrial I)

Somente ponto fixo

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1)

Drive-thru e ponto fixo

Centro de Convenções de Manaus – sambódromo (Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro)

Drive-thru e ponto fixo. A partir das 17h, somente com drive-thru.