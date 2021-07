Prefeito anuncia vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 24 anos

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, no início da noite desta segunda-feira, 5/7, mais uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19, desta vez contemplando com a primeira dose o público em geral de 24 anos de idade. O prefeito explica que a partir desta terça-feira, 6, pessoas dentro do novo grupo já podem se dirigir aos postos de vacinação da prefeitura que existem em todas as zonas da cidade e iniciar o processo de imunização.

Quem for se vacinar não deve esquecer o documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência – original e cópia, esta última fica retida para controle.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta que, antes de se dirigir a um dos pontos para receber a vacina, seja feita uma consulta ao serviço disponibilizado pela Prefeitura de Manaus, o “Filômetro”, que mostra o movimento em cada um dos locais. O acesso é pelo link bit.ly/filometrovacina, e nele é possível identificar o posto e verificar a situação da fila, cuja classificação é por cores e indicativo de tamanho.

Pontos

Das 9h às 16h

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira, zona Leste

Apenas para pedestres

Parque Municipal do Idoso (PMI), rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul

Apenas para pedestres

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1, zona Sul

Apenas para pedestres

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1, zona Leste

Apenas para pedestre e drive-thru

Centro de Convenções de Manaus, “sambódromo”, avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste

Apenas drive-thru

Centro de Convenções Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores, zona Centro-Sul

Apenas para pedestres

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova, zona Norte

Apenas para pedestres