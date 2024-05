Prefeito anuncia Wesley Safadão como atração do ‘#SouManaus Passo a Paço 2024’

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta quarta-feira, 15/5, uma nova atração para o maior festival de artes integradas do Norte do Brasil, o “#SouManaus – Passo a Paço 2024”. O cantor Wesley Safadão fará parte da line-up do evento.





“Está confirmado, contrato assinado, o Wesley Safadão fará parte da programação do Sou Manaus 2024. Estamos em tratativas com outros artistas em nível nacional e posteriormente faremos os anúncios, e a divulgação necessária. Mas o Wesley Safadão já está confirmado para o nosso tão aguardado festival”, garantiu Almeida.

O festival acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Centro Histórico de Manaus. A expectativa para este ano é atrair mais de 500 mil pessoas nos três dias de evento, nos nove palcos que serão distribuídos em um perímetro de 60 mil metros quadrados.

Serão mais de 150 horas de programação cultural, com shows ao vivo, exposições e intervenções artísticas, além de feira gastronômica e espaços culturais.

Realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o “#Sou Manaus – Passo a Paço” é uma ação integrada que envolve todas as pastas da administração municipal.

Atrações

O prefeito David Almeida já havia anunciado no dia 12 de abril os nomes de sete atrações nacionais para o “#SouManaus Passo a Paço 2024”: Capital Inicial, Pitty, Pixote, Manu Bahtidão, Titãs, Lorena Simpson e Luiza Sonza.

A expectativa é de que o festival deste ano atinja o maior número de trabalhadores da cultura em uma única edição, desde sua criação.

O evento multicultural terá nove palcos: “Malcher”, “Alfândega”, “Palco Coreto”, “Palco Museu”, espaço “Cultura Urbana”, espaço “Moda”, o palco Teatro, espaço “Empreendedores”, e, de forma inédita, a “Tenda Eletrônica”, voltada ao público da música eletrônica.