Prefeito apanha, mas é declarado vencedor de luta de MMA em Borba.

Em uma simulação de revanche pelas duras críticas recebidas, o prefeito Simão Peixoto do município Borba, localizado no Rio Madeira, a 149 km de distância de Manaus, chamou seu algoz para o ringue, trata-se do ex-vereador Erineu Alves, mais conhecido como Mirico que lutou como se estivesse resolvendo pendengas no parlamento municipal.

A luta foi bem organizada com direito a ringue e regras de MMA, o evento que aconteceu na noite de sábado para domingo, local estava lotado de torcedores de ambas as partes que foram para prestigiar esse fato inédito no município.

Comentarista da Luta

Chamamos o Mestre Marcelo Rafael Kruang preto de Muay thai e faixa preta de Jiu Jitsu para analisar a luta.

“Por ter sido uma luta sem equipamentos de proteção como caneleiras e protetor de cabeça não podemos dizer que foi uma luta de amadores, porém as técnicas aplicas na luta foram técnicas básicas de iniciantes”

Rafael complementa que apesar do Mirico ser mais velho do que o prefeito, ele ganhou a luta por ter conectados vários Low kicks (chutes baixos) na perna do oponente conseguindo a desestabilizar o desafiante, porém o Simão conseguiu acertar socos potentes no ex-vereador dando entender que fez uma boa luta por isso foi consagrado vencedor.

O prefeito no final da luta abraçou o oponente e disse que lutou para incentivar o esporte no município.

Fight em Manaus

Lembramos que na campanha para prefeito de Manaus em 2020, o então candidato e atual prefeito, David Almeida, chamou o marqueteiro Marco Martinelli para a ‘porrada’.

Martinelli trabalhava na campanha de Amazonino Mendes mas, mesmo mais forte, vigoroso e dito bom de briga, mesmo assim, ele miou de gatinho, pediu arrego.

Pelo jeito, isso está virando moda.

Por: Moisés Maciel

—————————————————————————————————–

Assisto o vídeo da surra: