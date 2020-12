Prefeito Arthur Neto faz maratona de inaugurações

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, fez nesta terça-feira, 29/12, mais uma maratona de inaugurações e entrega de obras, incluindo uma escola municipal, um parque de convivência e um pacote de ruas reconstruídas no Distrito Industrial.

Acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária e da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, o prefeito concluiu o dia com a entrega do Botecão do Samba e do Espaço Cultural Calçada do Samba, no bairro Morro da Liberdade, zona Sul.

Todas as inaugurações promovidas pela Prefeitura de Manaus foram transmitidas pelas redes sociais e com a presença de poucas pessoas, em obediência às normas de segurança sanitária, como uso de máscara e álcool em gel.

“A Reino Unido da Liberdade é uma escola muito campeã, tem uma pegada e uma garra muito grande. Ao lado da unidade de saúde da comunidade, havia um boteco onde se comemoravam as vitórias e que precisou ser retirado, por decisão judicial. Fiquei com isso na cabeça, que precisávamos de um espaço novo para os foliões e fizemos o Botecão do Samba e, no local do antigo boteco, fizemos a Calçada da Fama. Esse resgate e esse congraçamento entre a diretora da UBS e o pessoal do samba me dá muita esperança de que possamos aprofundar o sentimento democrático cada vez mais”, disse Arthur Neto. “Fiquei muito feliz por entregar esse espaço e vou frequentá-lo, quando a pandemia passar”, brincou o prefeito.

Ainda segundo o prefeito, a quadra, o botecão e a calçada são símbolos da verdadeira cultura dos moradores do Morro da Liberdade, que têm uma profusão de arte, entre elas o samba. “Todos convivem em paz e esse espaço é democrático”, afirmou. “Feliz Ano-Novo para todos, do Morro da Liberdade e de Manaus, desejo muita fé e muita esperança para todos”, completou.

O Botecão do Samba foi construído em uma antiga área comum do bairro, usada pelos moradores para festas e encontros e para fomentar as artes e cultura do samba, tão popular no lugar.

Outras inaugurações

Pela manhã, o prefeito Arthur Neto homenageou o artista amazonense Arlindo Júnior, que completou um ano de morte, dando o nome dele ao parque de convivência Arlindo Júnior, primeiro espaço público pronto para receber food trucks na cidade, localizado entre as avenidas Mário Ypiranga Monteiro e Constantino Nery, zona Centro-Sul.

A ocupação ordenada do espaço será estimulada com vagas de estacionamento, que podem ser usadas por moradores e visitantes, e pela área de comércio criada para abrigar futuramente food trucks, dentro das normas sanitárias vigentes. Como o trecho recebe um grande fluxo de pedestres, os carros de comida para lanches e refeições rápidas vão funcionar como uma praça de alimentação ao ar livre, aliada à criação de geração de renda com as ocupações das atividades econômicas.

Também pela manhã foi entregue a obra de revitalização do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Beatriz Sverner, localizado no bairro Tancredo Neves, zona Leste. A unidade de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed), desativada desde 2013 por problemas estruturais no telhado, passou por uma reforma geral.

Mais um lote com 11 vias recuperadas no Distrito Industrial foi entregue no início da tarde, dando continuidade à extensa agenda de entrega de obras. Entre as vias entregues simbolicamente estão a Tambaqui, Tucumã, Içá, Poraquê, Aruanã, Acará e Tucunaré que, assim como os demais, receberam nova pavimentação, além de passar por recuperação de meios-fios.

No último sábado, 26/12, o prefeito Arthur Neto entregou o lote 3 do Distrito Industrial, formado pelas ruas Mogno, Buritis 2, Balata, Ipê e Oitis, além da rotatória da Abiurana. Dois dias antes, já havia sido entregue o primeiro lote composto por cinco ruas e quatro rotatórias totalmente recuperadas.